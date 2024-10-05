Російські загарбники за добу втратили понад 70 артилерійських систем, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Втрати ворога в Україні на 5 жовтня 2024 року зросли ще на 1280 осіб і тепер становлять 659220 супротивників.

Такою інформацією поділився Генеральний штаб Збройних сил України. За його відомостями, російські загарбники також втратили ще багато техніки:

"Мінусовано" 8 танків, 31 бойову броньовану машину, 72 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню та 5 засобів протиповітряної оборони.

Крім того, ліквідовано 11 одиниць ворожої спецтехніки, 85 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 35 дронів оперативно-тактичного рівня.

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Росіяни намагаються наступати на низці напрямків на сході України та зазнають величезних втрат. Українські чиновники та експерти не раз говорили, що окупанти хочуть взяти під контроль всю територію Донбасу.

На початку жовтня військовий з Горлівського напрямку Євген Ієвлєв говорив, що окупанти змогли просунутися в Донецькій області, оскільки у Збройних силах України серйозно не вистачає піхоти.

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