Ворог дуже прицільно почав бити по об’єктах цивільної інфраструктури - кав’ярні, лікарні, бібліотеки, школи зазнають потужних ударів.

Росія через погіршення погоди вимушено зменшила кількість обстрілів правого берега Херсонської області. Замість цього вони вирішили "брати якістю" і застосовувати "килимове бомбардування".

"Окупанти намагаються компенсувати кількість якістю. За минулу добу, наприклад, дуже потужний обстріл Білозерки і самого Херсону. Вони намагаються сконцентруватися на певних населених пунктах для того, щоб не розпорошувати свої зусилля по всьому правому берегу", - розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

Вона нагадала, що наслідки обстрілу ворога за минулу добу досить суттєві - троє людей загинули, 15 поранені.

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"Багато будинків - багатоповерхових і приватних постраждали. Також ворог дуже прицільно почав бити по об’єктах цивільної інфраструктури - кав’ярні, лікарні, бібліотеки, школи зазнають потужних ударів. Це буквально під час таких килимових обстрілів, як раз по секторах, де можуть бути люди", - пояснила Гуменюк.

Війна в Україні - обстріли Херсонської області

Як раніше повідомляв УНІАН, на правобережжі Херсонщини за добу, станом на ранок 17 листопада, 6 людей загинули, ще 10 - дістали поранення.

У Білозерці на Херсонщині через ворожий удар знищено обʼєкт критичної інфраструктури.

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