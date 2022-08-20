Російський металобрухт тепер на головній вулиці української столиці.

Російські окупанти напередодні повномасштабного вторгення до Україні були упевнені, що їхня техніка проїде з парадом центральною вулицею Києва - Хрещатиком. Та рашистів вдалося зупинити на підступах до столиці.

Військова техніка РФ все ж побуває на Хрещатику. Щоправда, вона іржава, виведена з ладу та без екіпажу. Йдеться про виставку знищеної українськими захисниками техніку росіян. Її привезли до центру Києва напередодні річниці Дня Незалежності України, що відзначається 24 серпня.

Як раніше повідомляли ЗСУ, російські окупанти під час вторгнення в Україну взяли із собою парадну форму.

"Вони їхали до нас вбивати наших дітей, руйнувати наші будинки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком. Навіть везли із собою парадну форму з приколотими медалями. Але щось пішло не так. Частина з них удобрила українську землю, а частина - в полоні просить про прощення", - йшлося у повідомленні Командування ССо ЗСУ.

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