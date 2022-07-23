Це черговий злочин росіян проти мирної Харківщини.

Внаслідок вранішніх артилерійських обстрілів Харкова росіяни завдали руйнувань будівлі Національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Постраждала виключно цивільна інфраструктура - житловий будинок, офісні приміщення, освітній заклад - Національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. Це черговий злочин росіян проти мирної Харківщини!", - написав він та опублікував фото наслідків обстрілів.

На кадрах можна побачити численні пошкодження фасаду будівлі вищого навчального закладу, вибиті вікна.

Як писав УНІАН, в ніч на 23 липня та вранці російські окупанти продовжили завдавати ударів по Харківщині.

У Харкові зранку ворог вдарив по Основ’янському району, по області "прильоти" фіксували у Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах. Відомо про 1 загиблого та 5 постраждалих.

На місці працюють всі профільні служби та оцінюють завдані окупантами руйнування.

Напередодні Генштаб ЗСУ попередив, що на Харківщині російські війська намагаються завадити ЗСУ вийти до державного кордону.

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