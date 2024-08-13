Іван Киричевський називає наступ ЗСУ "операцією базових ефектів".

Операція ЗСУ в Курській області була реалізована за західною концепцією ведення гібридної війни з поєднанням воєнних й невоєнних методів. Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

За його словами, те, що зараз відбувається в Курській області, можна назвати "операцією базових ефектів", яка є західною концепцією, яка "є ядром щодо того, як можна вести гібридну війну".

"Зокрема, одна зі сторін дуже вдало починає бойові дії на території противника і настільки вдало поєднує воєнні та невоєнні методи, що ворогу залишається лише здогадуватись, що з ним може відбутись. Оскільки, незалежно від того, наскільки наші підрозділи просунулись на Курщині, щось великих черг в російських військкоматах не спостерігається", - каже аналітик. Відео дня

Він також вважає, що операція ЗСУ в Курській області повернула стратегічну ініціативу на бік України.

"Також, після початку операції ЗСУ в Курській області в росіян різко зникло бажання погрожувати ядерною зброєю. ... Якщо загалом, то операція ЗСУ в Курській області перевернула стратегічну ситуацію на нашу користь", - резюмував Киричевський.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що операція на Курщині може розхитати ситуацію в РФ. За його словами, курська операція ЗСУ матиме, крім військових, політичні наслідки для Росії.

Також УНІАН повідомляв, що, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, Путін намагається перекласти відповідальність за Курську область на російських чиновників і військових.

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