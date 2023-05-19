Російські війська продовжують атакувати напрямок ціною великих втрат, які "неспівмірно перевищують" втрати сил оборони.

У Міністерстві оборони України заявили, що на Бахмутському напрямку росіяни розуміють, що не можуть перемогти якістю, тому збільшуть кількість особового складу та сподіваються на перевагу у важкій артилерії.

Про це написала заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram. "На Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. Ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Зокрема, збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів", - зазначила вона.

За словами Маляр, російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які "неспівмірно перевищують" наші втрати.

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"У місті Бахмут вони перетворюють будівлі на попіл. Залишають лише фундамент, який неможливо обороняти. Разом з тим, наші війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак". У передмісті Бахмута сьогодні темпи просування наших військ дещо знижені. Водночас, ворогу не вдається повернути втрачені позиції. Наші воїни відбивають всі атаки ворога на цьому напрямку", - повідомила заступник міністра оборони України.

Вона підкреслила, що оборона Бахмута та передмістя свої військові задачі виконує: "Ворога нищать, наступальний ворожий потенціал знижують, час для інших заплановани дій виграють".

Ситуація в Бахмуті

Сьогодні, 19 травня, міністр оборони Олексій Резніков в кулуарах Україно-американського форуму в інтерв’ю ЗМІ сказав, що під Бахмутом російські війська втрачають по батальйону на день. Загальні втрати окупантів на Бахмутському напрямку сягнули до 70 тисяч осіб.

Міністр зазначив, що захисники Бахмута роблять важливу річ, зменшуючи наступальний потенціал росіян і, таким чином, не даючи їм піти в наступ на інших ділянках фронту.

Раніше Маляр інфорумвала, що українські військові продовжують просуватися на флангах під Бахмутом. Утім, звільнення територій дається нелегко, бо окупанти активно намагаються повернути втрачені позиції.

В Інституті вивчення війни своєю чергою зазначають, що під час контратак 18 травня ЗСУ перехопили тактичну ініціативу та здобули значущі успіхи в районі Бахмута.

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