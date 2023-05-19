Найгарячіше зараз на трьох напрямках - Авдіївському, Мар’їнському, Бахмутському.

Сили оборони України зараз утримують та контролюють Авдіївку, у Мар‘їнці ворог стикнувся з потужним опором у місті. Про це написала заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Вона наголосила, що найгарячіше зараз на трьох напрямках - Авдіівському, Мар’їнському, Бахмутському.

Маляр зауважила, що Авдіївський і Мар‘їнський напрямки мають також узагальнену назву "Таврійський напрямок". Це зона відповідальності генерала Олександра Тарнавського.

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"Там зараз тривають жорсткі бої. Ворог має на меті взяти під контроль Авдіівку та Мар‘їнку. На Авдіівському напрямку ворог зосередив основні зусилля і намагається захопити місто. Але наші бійці стійко утримують оборону і контролюють Авдіївку", - розповіла заступниця міністра.

За її інформацією, у Мар‘їнці ворог просунувся у місто.

"Йшли бої фактично в центрі, але наші сили оборони дуже ускладнили ворогу задачу. Стикнувшись з потужним опором у місті, ворог спрямував свої зусилля на фланги довкола міста - на півночі і півдні", - прокоментувала Маляр.

Вона зазначила, що ворог несе значні втрати на цих напрямках - як в живій силі, так і в техніці, але не зупиняється.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Маляр розповіла про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку: росіяни розуміють, що не можуть перемогти якістю, тому збільшують кількість особового складу та сподіваються на перевагу у важкій артилерії.

Вона зазначила, що на Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. Російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які "неспівмірно перевищують" наші втрати.

Разом з тим, наші війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак". У передмісті Бахмута сьогодні темпи просування наших військ дещо знижені. Водночас, ворогу не вдається повернути втрачені позиції. Наші воїни відбивають всі атаки ворога на цьому напрямку.

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