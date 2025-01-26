У мережі публікують відео пожежі на НПЗ.

У ніч на 26 січня українські дрони знову долетіли до Рязані. Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі нафтопереробного заводу, після чого там почалася пожежа.

За словами місцевих жителів, близько першої години ночі в Рязанській області було чути вибухи. Зокрема, повідомляють про близько десяти вибухів у районі села Дядьково, у мережі публікували відео зі звуками вибухів і прольоту БПЛА. Вибухи також було чути і в самій Рязані. Як стверджували росіяни, БпЛА намагалися атакувати нафтопереробний завод.

Губернатор Рязанської області Павло Малков, коментуючи ситуацію, заявив, що "БпЛА збиті, постраждалих немає".

Відео дня

Однак пізніше Telegram-канал ВЧК-ОГПУ розмістив відеоролик, на якому, як стверджується, зображено під'їзд пожежних машин до НПЗ, а на тлі видніється заграва.

Варто зазначити, що інформація поки що не підтверджена - у більшості публікованих у мережі відео пожежі неможливо встановити дату зйомки, адже ЗСУ атакували Рязанський НПЗ лише кілька днів тому.

У російському Міноборони заявили, що за ніч над РФ збито 15 БПЛА - 8 БПЛА - над територією Рязанської області, 6 - над територією Курської і один - над територією Бєлгородської області.

Удар по НПЗ у Рязані

24 січня безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по потужностях Рязанської нафтопереробної компанії. Повідомляли, що внаслідок атаки на НПЗ горять три резервуари. Пожежа також охопила цех, де розташована установка гідроочищення дизельного палива та авіаційного гасу.

Цей НПЗ - один із найбільших у РФ із потужністю переробки в 17 млн тонн нафти на рік.

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