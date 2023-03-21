На запитання про те, коли чекати миру, Шойгу вирішив не відповідати.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу несподівано зізнався, що в Україні не "сво", а війна. Однак він проігнорував питання про те, коли вона закінчиться.

Як повідомляє пропагандистське видання "Звезда", журналісти запитали Шойгу після одного із заходів, чим закінчиться "все це", маючи на увазі війну в Українію Міністр раптом забув, що слово РФ проводить "спецоперацію" і заявив, що це війна.

"Будь-яка війна закінчується миром", - сказав Шойгу, проігнорувавши запитання, як швидко можна розраховувати на цей мир.

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Шойгу і війна в Україні: останні новини

Шойгу вкрай рідко став з'являтися на публіці з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, хоч до цього його вважали медійним міністром. Нещодавно в РФ заявили, що Шойгу нібито прибув в Україну з метою інспектування російського угруповання військ "Восток", а згодом з'явилися новини нібито про його візит у Маріуполь.

Відчуваючи розгром окупаційних військ після постачання Україні далекобійної зброї і танків, Шойгу нещодавно вибухнув погрозами, коментуючи постачання Україні зброї. За його словами, такі кроки нібито тільки загострюють бойові зіткнення.

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