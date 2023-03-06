Згідно з повідомленням Міноборони РФ, в Маріуполі Шойгу перевірив роботу військово-будівельного комплексу Міноборони Росії "по відновленню інфраструктури Донбасу".

Міноборони РФ повідомило про нібито візит голови відомства Сергія Шойгу в окуповане українське місто Маріуполь.

В опублікованому відомством ролику Шойгу зняли на борту вертольота, на вулиці населеного пункту і в будівлі медичного центру. Його супроводжували люди у формі МНС і камуфляжі, деякі з них були озброєні. "Медуза" не може оперативно визначити, коли і де було записано це відео.

Згідно з повідомленням відомства, в Маріуполі Шойгу перевірив роботу військово-будівельного комплексу Міноборони Росії "по відновленню інфраструктури Донбасу". Також повідомляється, що він "заслухав доповідь про будівництво найбільшого водоводу, що з'єднує Ростовську область і Донецьку народну республіку" і "про споруджувані в даний час в Маріуполі сучасний комплекс Федерального медико-біологічного агентства Росії, новий житловий мікрорайон з 6-ти дев'ятиповерхових багатоквартирних будинків, школи і дитячі садки".

Відео дня

Заяви РФ про візит Шойгу на Донбас

Раніше повідомлялося, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито прибув в Україну з метою інспектування російського угруповання військ "Восток". Він нібито "проінспектував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Восток" на Південно-Донецькому напрямку".

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