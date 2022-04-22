Саме очільник міноборони країни-агресора наполягав на силовому сценарії в Україні.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу виступав за повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Через провал війни його, ймовірно, чекає трибунал.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

"По суті він був одним з ініціаторів силового вирішення питання стосовно України, успіху немає і ми не виключаємо, що у подальшому його жде трибунал у Росії", - заявив Скібіцький.

Як повідомляв УНІАН, вчора президент РФ Володимир Путін вчора нібито провів зустріч з міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу. Проте відео викликало чимало запитань, адже очільник Кремля робив дивні рухи, зокрема, хапався руками за стіл. Крім того, він вперше за довгий період начебто сидів настільки близько до свого співрозмовника.

Під час розмови Шойгу збрехав Путіну про захоплення Маріуполя. Захисники міста відреагували на цю доповідь.

Водночас радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко припустив, що росіяни знову використали спецефекти, а Путін та Шойгу насправді не зустрічались наживо.

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