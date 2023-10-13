Росіяни під Авдіївкою вже втратили батальйон бронетехніки, але не досягли серйозного тактичного успіху, незважаючи на всі заяви російського військового керівництва, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.
Як зазначають в ISW, російські війська посилили свої атаки в районі Авдіївки, що змушує аналітиків переглянути свою оцінку того, що російські атаки навколо Авдіївки є локальними зусиллями, спрямованими виключно на фіксацію українських сил. Водночас вони не готові оцінити точні цілі та ймовірні результати російських зусиль на цьому напрямку на даний момент.
Також у звіті повідомляється, що російські війська станом на 12 жовтня не забезпечили серйозного прориву під Авдіївкою і навряд чи відразу відсічуть українські сили в місті.
"За оцінками ISW, російські сили захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків навколо Авдіївки з 10 жовтня, російські сили знаходяться на відстані 3,32 км від української наземної лінії зв’язку (GLOC) уздовж шосе O0562 з півдня та 5,25 км від на північ від Авдіївки, і заяви Росії про просування за ці відстані, ймовірно, перебільшені", - йдеться у звіті.
Так, російські війська стверджують, що завоювали додаткові території поблизу Авдіївського коксохімічного заводу; захопили ділянку залізниці на південь від Авдіївки; і просувалися по місту, але ISW не може підтвердити ці заяви.
Водночас, аналітики зазначають, що, судячи з геолокаційних кадрів, Росія під час наступу біля Авдіївки вже втратила бронетехніку в кількості щонайменше батальйонної тактичної групи.
У цьому зв’язку аналітики стверджують, що, хоча раніше вони зазначали, що російські сили біля Авдіївки враховують уроки, отримані з російських оборонних операцій на півдні України, швидше за все, ця оцінка "була завищеною".
"Російський інформаційний простір, ймовірно, перебільшує ступінь успіхів росіян на Авдіївському фронті і продовжуватиме це робити, незважаючи на військові невдачі чи повільні темпи просування. Російські джерела відзначають російські наступальні операції, але здебільшого не реагують на значні втрати техніки лише за кілька днів боїв", - зазначають аналітики.
Ситуація на Авдіївському напрямку
Як повідомляв Генштаб, протягом доби українські захисники відбили на Авдіївському напрямку 14 атак російських окупантів - 7 атак в районі Авдіївки та ще 7 атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.
Як зазначав речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, місто ворог розглядає як можливість отримати хоч якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій.