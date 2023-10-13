Росіянам вдалося захопити 4,52 квадратних кілометрів території навколо Авдіївки, при цьому вони вже втратили батальйон бронетехніки.

Росіяни під Авдіївкою вже втратили батальйон бронетехніки, але не досягли серйозного тактичного успіху, незважаючи на всі заяви російського військового керівництва, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Як зазначають в ISW, російські війська посилили свої атаки в районі Авдіївки, що змушує аналітиків переглянути свою оцінку того, що російські атаки навколо Авдіївки є локальними зусиллями, спрямованими виключно на фіксацію українських сил. Водночас вони не готові оцінити точні цілі та ймовірні результати російських зусиль на цьому напрямку на даний момент.

Також у звіті повідомляється, що російські війська станом на 12 жовтня не забезпечили серйозного прориву під Авдіївкою і навряд чи відразу відсічуть українські сили в місті.

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"За оцінками ISW, російські сили захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків навколо Авдіївки з 10 жовтня, російські сили знаходяться на відстані 3,32 км від української наземної лінії зв’язку (GLOC) уздовж шосе O0562 з півдня та 5,25 км від на північ від Авдіївки, і заяви Росії про просування за ці відстані, ймовірно, перебільшені", - йдеться у звіті.

Так, російські війська стверджують, що завоювали додаткові території поблизу Авдіївського коксохімічного заводу; захопили ділянку залізниці на південь від Авдіївки; і просувалися по місту, але ISW не може підтвердити ці заяви.

Водночас, аналітики зазначають, що, судячи з геолокаційних кадрів, Росія під час наступу біля Авдіївки вже втратила бронетехніку в кількості щонайменше батальйонної тактичної групи.

У цьому зв’язку аналітики стверджують, що, хоча раніше вони зазначали, що російські сили біля Авдіївки враховують уроки, отримані з російських оборонних операцій на півдні України, швидше за все, ця оцінка "була завищеною".

"Російський інформаційний простір, ймовірно, перебільшує ступінь успіхів росіян на Авдіївському фронті і продовжуватиме це робити, незважаючи на військові невдачі чи повільні темпи просування. Російські джерела відзначають російські наступальні операції, але здебільшого не реагують на значні втрати техніки лише за кілька днів боїв", - зазначають аналітики.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Як повідомляв Генштаб, протягом доби українські захисники відбили на Авдіївському напрямку 14 атак російських окупантів - 7 атак в районі Авдіївки та ще 7 атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

Як зазначав речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, місто ворог розглядає як можливість отримати хоч якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій.

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