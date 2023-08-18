Безпілотники українського виробництва, оснащені тепловізорами та здатні переміщати до 15 кг вантажу.

Сили оборони України отримають більше 270 ударних БпЛА "Вампір" завдяки коштам, зібраним у рамках проєкту "Армія дронів". Про це повідомляється у Telegram Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"Передаємо на фронт більше 270 ударних БпЛА від Армії дронів. Безпілотники українського виробництва "Вампір" оснащені тепловізорами, тож відмінно працюють та виявляють ворожі цілі в сутінках та вночі. А ще – ці дрони здатні піднімати вантаж до 15 кг. І ті "подарунки", які вони понесуть, точно не сподобаються окупантам", - зазначається у повідомленні.

За інформацією Держспецзв’язку, від моменту старту проєкту "Армія дронів", який реалізують Держспецзв'язку, Генштаб ЗСУ та Мінцифри, вже придбали тисячі дронів, забезпечили ними понад 200 підрозділів та навчили 10 тисяч операторів.

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Виробництво українських безпілотників - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2022 р. в Україні почали збирати кошти на допомогу Збройним силам України за допомогою проекту "Армія дронів". Бажаючі можуть зробити пожертву на сайті UNITED24 або ж віддати власний безпілотник.

14 серпня Зеленський, після зустрічі з нашими захисниками на Донеччині та обговоривши їхні пріорітетні потреби, назвав одним з найвагоміших завдань необхідність збільшення виробництва українських безпілотників.

За його словами, Україна налагодила виробництво безпілотників, а також отримує БПЛА від партнерів, і всі ці форми мають зростати.

У Міноборони заявили, що в Україні зараз бум виробництва дронів. Кабінет міністрів України цього року інвестує 40 мільярдів гривень в українських виробників безпілотників.

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