Також Україна нарощує міжнародну активність для нових пакетів оборони, нових політичних рішень.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нарощуватиме власне виробництво дронів і це питання сьогодні було обговорено на Ставці Верховного Головнокомандувача.

"Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно. Командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках. Головком і Міністерство оборони – розмова про боєприпаси. Віце-прем’єр-міністр Федоров і Держспецзв’язок – те, що стосується дронів і загалом наших технологічних можливостей. У кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону", - сказав він у своєму вечірньому відеозверненні до українців.

За його словами, йде робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, а також проводиться робота безпосередньо в Україні.

Відео дня

"Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це "очі" та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками", - сказав президент.

Він зазначив, що усе те, про що говорили з хлопцями напередодні на Донеччині, на Запоріжжі, у бойових бригадах, тепер є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і Ставки, поставлені відповідні завдання.

Також глава держави повідомив, що провів сьогодні й тривалу нараду щодо міжнародної активності у другій половині серпня.

"Нові пакети оборони. Нові політичні рішення заради України. Підтримка для нашої держави й людей. Цей серпень має бути урожайним для України – це завдання для всієї команди нашої держави, для кожного й кожної, хто працює заради успіху України", - сказав Зеленський.

Виробництво дронів в Україні

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Зеленський, після візиту на Донеччину, де обговорив з військовими їхні пріорітетні потреби, назвав одним з найвагоміших завдань необхідність збільшення виробництва українських безпілотників.

За його словами, Україна налагодила виробництво безпілотників, зокрема, "Лелек" та "Фурій", а також отримує БПЛА від партнерів, і всі ці форми мають зростати.

У Міноборони заявили, що в Україні зараз бум виробництва дронів. Кабінет міністрів України цього року інвестує 40 мільярдів гривень в українських виробників безпілотників.

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