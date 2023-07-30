Поштовх цьому дало рішення Кабміну про спрощення процедури для розробників та виробників озброєння.

Уряду України вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та техніки. Це спровокувало справжній "бум виробництва дронів".

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади у неділю, 30 липня, передає Укрінформ.

"В Україні справжній бум виробництва дронів. Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям і так далі", – заявив він.

Міністр нагадав, що Кабмін ще минулого року підтримав ініціативу щодо спрощення процедур для виробників військової техніки. Згідно з ухваленим рішенням, процедура введення в експлуатацію виробів досягає лічених тижнів разом із укладанням державних контрактів. Раніше цей процес могли затягнути на роки.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, що у березні 2023 року Кабмін дав старт масовому виробництву українських дронів. Україна планує налагодити промислове виробництво дронів. Поки Кабмін налагоджує документальні нюанси, на фронті вже випробовують один з вітчизняних дронів.

Йдеться про Punisher або "Каратель". До початку широкомасштабного вторгнення в 2022 році БПЛА здійснив близько 120 місій. Це найменший і найлегший ударний дрон, який не має аналогів у світі. Він здатний завдавати ударів по захищених об'єктах ворога на глибині до 40 кілометрів.

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