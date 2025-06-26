За його словами, за підсумками травня-червня можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території Росії "захлинається".

Просування російських військ у прикордонні Сумської області станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення стабілізована.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який підкреслив, що оборона Сумщини - це одне з основних завдань на сьогодні, і розповів про день насиченої роботи на Північнослобожанському напрямку.

"За підсумками травня-червня можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території РФ захлинається так само, як торік - спроба наступальних дій противника на Харківщині. Натомість ухвалені раніше наші рішення вже дають результат. Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення - стабілізована", - заявив він.

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Сирський додав, що на визначених ділянках наші підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини.

"На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу ЗС Росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти", - повідомив Головнокомандувач.

Крім того, наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. "Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку", - пояснив Сирський.

Він також повідомив, що у командуванні нашого угруповання на Північнослобожанському напрямку було створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини - міст та громад області. Першочергові завдання - зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень.

Також було призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника. Призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.

"Проаналізував реальний стан справ безпосередньо в полях та лісах - проінспектував напрямок фортифікацій, зокрема і в тій частині, за яку відповідають ОВА і ДССТ. Робота триває, але її слід прискорювати, враховуючи вимоги сучасної війни", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач додав, що зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація "kill-зон", побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів та забезпечення надійнішої логістики наших військ - це "очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою".

"Звірив годинники" з командирами й солдатами на місцях на Сумщині та на командних пунктах бригад. Вдячний за всі думки і пропозиції. Віддав необхідні розпорядження щодо організаційних питань та забезпечення підрозділів", - повідомив він.

Війна в Україні - ситуація на Сумщині

Як повідомляв УНІАН, 14 червня президент України Володимир Зеленський зазначив, що Сили оборони вирівнюють позицію на Сумщині, на цьому напрямку було зосереджено 53 тис. окупантів.

20 червня Зеленський зауважив, що українські захисники не дають російським загарбникам реалізувати їхні плани на Сумщині. За його словами, у росіян там були "різні плани, наміри - абсолютно божевільні, як завжди".

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