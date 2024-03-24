Головнокомандувач ЗСУ виклав інформацію у своєму блозі.

Головнокомандувач ЗСУ, воєначальник Олександр Сирський виклав епічний ролик, продемонструвавши нації, як "боляче" окупантам ведеться на фронті в Україні.

На відео - знищення ворожої техніки та озброєння. Сирський каже, що ворогу не має спокою ні вдень, ні вночі. ЗСУ послідовно працюють над тим, щоб так тривало і далі.

"Кадри знищення ворожої техніки та озброєння. Ні вдень, ні вночі наші воїни не дають противнику перепочинку та зривають плани окупантів", - прокоментував він.

Дивись ролик ранкової "бавовни" від Головнокомандувача ЗСУ:

Сирський завітав на Авдіївський напрямок - головне

15 березня Головнокомандувач армії Сирський відвідав Авдіївський напрямок - як відомо, за ним останні місяці уважно стежить вся нація через загострення на фронті.

За підсумками поїздки, Сирський оголосив, що Росія там зосередила основні зусилля - намагається прорвати оборону ЗСУ у смугах трьох бригад. Ворог чи не щодня кидає в нові штурми людей та техніку в пішому порядку, уточнив генерал. Він розказав конкретні деталі про наступальні дії Росії біля Авдіївки.

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