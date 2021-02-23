На Донбасі сьогодні зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.
Читайте такожОкупанти на Донбасі почали "зливати" свої справжні фото через привітання з 23 лютогоПро це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.
«Протягом поточної доби, 23 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.
Так, неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн - отримав осколкові поранення.
Поблизу Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків - з великокаліберних кулеметів.
В районі населених пунктів Луганське та Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового - з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Шумів окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
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