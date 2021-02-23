На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

На Донбасі сьогодні зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Читайте такожОкупанти на Донбасі почали "зливати" свої справжні фото через привітання з 23 лютогоПро це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Протягом поточної доби, 23 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Так, неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн - отримав осколкові поранення.

Поблизу Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків - з великокаліберних кулеметів.

В районі населених пунктів Луганське та Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового - з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Шумів окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Автор: Юлія Янкевич