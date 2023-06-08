Окупанти намагаються захопити Луганську та Донецьку області.

За добу на фронті сталося 30 бойових зіткнень. Росіяни досі не відмовилися від загарбницьких планів щодо Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

Так, на Лиманському напрямку безуспішні наступальні дії противника були відзначені в районі села Веселе Донецької області. Під Бахмутом ворог атакував у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник зробив невдалу спробу наступу на саму Авдіївку і Первомайське. Крім того, ЗСУ відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат.

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Про наступальні дії ворога на інших напрямках не повідомляється.

Ситуація на фронті - останні новини

У проросійських Telegram-каналах збільшилася кількість повідомлень про нібито успіхи армії РФ у відбитті українського контрнаступу. У Міноборони України підкреслили, що ситуація на фронті розвивається з точністю до навпаки. Кремль же намагається вести інформаційно-психологічну операцію.

Після підриву Каховської ГЕС та підтоплення позицій вздовж Дніпра російські кулеметники відкрили "дружній вогонь" і ліквідували інших окупантів, які бігли з потопаючих позицій. За даними херсонських пабліків, це сталося біля Голої Пристані.

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