За добу на фронті сталося 30 бойових зіткнень. Росіяни досі не відмовилися від загарбницьких планів щодо Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.
Так, на Лиманському напрямку безуспішні наступальні дії противника були відзначені в районі села Веселе Донецької області. Під Бахмутом ворог атакував у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав.
На Авдіївському напрямку противник зробив невдалу спробу наступу на саму Авдіївку і Первомайське. Крім того, ЗСУ відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат.
Про наступальні дії ворога на інших напрямках не повідомляється.
Ситуація на фронті - останні новини
У проросійських Telegram-каналах збільшилася кількість повідомлень про нібито успіхи армії РФ у відбитті українського контрнаступу. У Міноборони України підкреслили, що ситуація на фронті розвивається з точністю до навпаки. Кремль же намагається вести інформаційно-психологічну операцію.
Після підриву Каховської ГЕС та підтоплення позицій вздовж Дніпра російські кулеметники відкрили "дружній вогонь" і ліквідували інших окупантів, які бігли з потопаючих позицій. За даними херсонських пабліків, це сталося біля Голої Пристані.