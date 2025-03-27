Зараз Сили оборони навʼязують Росії власну волю під Покровськом, каже він.

Командир 91-го окремого протитанкового батальйону Назарій Кишак повідомляє, що на Покровському напрямку збільшується інтенсивність боїв.

"Це повʼязано не з тим, що противнику вдається протиснути наші Сили оборони. Ворог просто змушений задіювати більше техніки, сил. Адже командування на сьогодні стабілізувало повністю фронт. На напрямку є хороше управління. І, що найголовніше, є повна взаємодія між підрозділами", - сказав він в етері Radio NV.

Водночас військовослужбовець додав, що РФ накопичує особовий склад та техніку. За словами бійця, мета росіян - дійти до траси Костянтинівка-Покровськ, а також наблизитися до дороги на Павлоград:

Відео дня

"Але всі ці потуги невдалі. Адже Сили оборони навʼязують противнику власну волю, завдаючи контрударів, вибиваючи ворога з опорних пунктів. Ми бачимо, що зараз менше напливу по штурмових діях колонами. Всі говорять про якесь затишшя. Але насправді, це затишшя перед бурею".

Кишак зазначив, що на Донбасі "буря" постійна, оскільки окупанти просто роблять паузи у своїх мʼясних накатах та ударах, щоб перегрупувати війська та зробити нове накопичення.

"Вони лише чекають, що поповнити свої ряди мʼясом, і знову висуваються на нас своїми малими групами", - додав військовий.

Ситуація на фронті

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що російським окупантам вдалося майже повністю захопити населений пункт Терни на Лиманському напрямку. Також експерти відзначають просування загарбників в районі Ямполівки.

Водночас Володимир Зеленський напередодні повідомив, що окупанти планують навесні розпочати новий наступ у Сумській та Харківській областях. За словами президента, саме через це РФ намагається тягнути час на перемовинах.

Вас також можуть зацікавити новини: