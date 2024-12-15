На Сіверському напрямку окупантів відправляють на штурм в один бік, - військовий

Російські командири не розраховують, що їхні солдати після штурму повернуться до позицій живими.

На Сіверському напрямку тривають штурми. Російські командири відправляють окупантів в один бік, без надії, що вони повернуться. Про це в етері каналу "Київ24" заявив Степан Барна, командир підрозділу "БАРНІ" мотопіхотного батальйону 10-ї ОГШБр "Едельвейс".

Як зазначив військовий, окупанти їдуть на штурм мотоциклами. Частину з них перехоплюють українські воїни. Пального у цих транспортних засобах вистачає тільки в один бік. Ніхто не розраховує, що солдати повернуться назад.

"Найкомфортніше їм пересуватись на баггі, але трапляються і мотоцикли. Дуже багато таких мотоциклів потрапляє до нас в руки. Очевидно, ми бачимо, що заправка відбувалася в один керунок. Тобто, так, що мотоцикл назад точно не повернеться", - зазначив Барна.

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Військовий додав, що ворог атакує на Сіверському напрямку з усіх засобів. Росіяни намагаються швидко прорвати лінію оборони.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, 14 грудня на фронті відбулося 276 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак з боку окупантів було зафіксовано на Сіверському, Покровському, Курахівському, Времівському напрямках та в Курській області РФ.

За даними проєкту DeepState, російські окупаційні війська просунулися в районі Дворічної та Лозової в Харківській області. Зазначалося, що плацдарм на західному березі річки Оскіл в районі Масютівки "поступово перетворюється на плацдарм у Дворічній".

Тим часом Сили оборони відкинули війська РФ біля Піщаного на Покровському напрямку – на цій ділянці фронту між ЗСУ та росіянами відбувся зустрічний бій.

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