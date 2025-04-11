Марта Гичко

За даними журналістів, щонайменше один китаєць на фронті загинув, ще кілька - отримали поранення.

Щонайменше 51 громадянин Китаю пройшов через пункт відбору ЗС РФ у Москві за рік. Російський розслідувальний проєкт "Важливі історії" ідентифікував цих людей.

Журналісти з'ясували імена китайців, проаналізувавши документи, які опинилися у розпорядженні проєкту. 31 боєць із КНР звернувся до московського пункту відбору 2023-го, ще 20 - 2024 року.

Більшість із них прилетіли до Москви незадовго до звернення до пункту відбору на службу за контрактом. Як мінімум чотири китайські добровольці після візиту до пункту відбору відлетіли назад до Китаю.

Відео дня

За даними ЗМІ, наймолодшому з китайських контрактників - 20 років, найстаршому - 51 рік. Як мінімум один китаєць уже загинув на війні в Україні, ще кілька - отримали поранення. Водночас кілька громадян Китаю теоретично могли повернутися на батьківщину після завершення річного контракту з російською армією.

Китайські військові на війні в Україні - що відомо

Раніше стало відомо, що РФ вербує китайців на війну пропагандистськими відео. У таких роликах акцент робиться на бонусах за підписання контракту в розмірі від 60 000 до 200 000 юанів (8 000-27 000 доларів) та щомісячній зарплаті близько 18 000 юанів (2500 доларів).

Водночас видання The Economist описало, чому китайські солдати воюють в Україні. За словами журналістів, їхня присутність не є дивною, адже китайські бійці по обидва боки конфлікту регулярно викладають у соцмережі відео про свої дії на фронті. Зокрема ті китайці, які воюють за РФ, кажуть, що "шукають гострих відчуттів" і "високих заробітків", йдучи на фронт.

Вас також можуть зацікавити новини: