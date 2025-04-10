Один китайський військовий, наприклад, і зовсім хотів воювати проти японців.

Після того, як президент України Володимир Зеленський опублікував у себе в соціальних мережах відео з громадянами Китаю, які опинилися в полоні ЗСУ, МЗС Китаю відповіло, що перевіряє заяви української сторони і що не підтримує участь своїх громадян "у бойових діях на боці будь-якої зі сторін".

Незважаючи на те, що Китай постачає Росії компоненти подвійного призначення, підтримує її економіку купівлею енергоносіїв і поширює пропаганду, яка звинувачує у війні Україну і НАТО, офіційно його керівництво заявляє про нейтралітет і уникає прямого військового втручання, пише The Economist.

Поки що немає доказів того, що громадяни Китаю, які воюють в Україні на боці Росії, роблять це за підтримки держави. Однак ЗМІ повідомляє, що їхня присутність не є дивною - китайські бійці по обидва боки конфлікту регулярно викладають у соцмережі відео про свої дії на фронті.

Відео дня

Ті, хто воює за Росію, заявляють, що "шукають гострих відчуттів" і "високих заробітків". Дехто рухомий націоналізмом. Наприклад, 23-річний уродженець провінції Ганьсу розповів, що прилетів до Москви 2023 року після того, як побачив у соцмережах відео з обіцянкою високої оплати. Раніше він працював пожежником за 3000 юанів ($400) на місяць. Найманцем він міг би заробляти в п'ять разів більше.

Інший боєць, який називає себе "Червоний Макарун" у Douyin (китайський аналог TikTok), сказав, що хотів "відчути смак війни", надихнувшись шовіністичними китайськими фільмами. Він обрав російський бік, тому що візу було отримати простіше. 38-річний уродженець Чунціна Чжао Жуй приєднався до війни, бо хотів битися з японцями, якщо ті підтримають Україну. Повідомляється, що він був убитий у 2023 році українським БПЛА.

Об'єднує більшість китайських бійців одне - жаль. Приміром, Чжао перед смертю викладав у Douyin відео із закликом до співвітчизників не приїжджати: "Знайдіть роботу в Китаї - будете заробляти стільки ж".

Найманець Чжоу Чжицян заявив, що росіяни "не вважають їх за людей", а "Червоний Макарун" повідомив, що росіяни використовують їх як "гарматне м'ясо". За скарги на погане спорядження останнього, наприклад, посадили в яму разом із дезертирами.

"Є й добровольці, які воюють на боці України. Пен Ченьлян із провінції Юньнань 2023 року провів сім місяців у китайському ізоляторі через публікацію антиросійських і проукраїнських повідомлень в інтернеті. У 2024 році він вступив до іноземного легіону української армії, але пізніше загинув. Перед смертю він зняв відео з прапором Тайваню, заявивши, що хоче, щоб його пам'ятали разом із Цзеном Шенкуаном - тайванським добровольцем, який загинув 2022 року, б'ючись за Україну", - ідеться в матеріалі.

Інші новини про китайських військових на боці Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що китайці потрапили в полон ЗСУ з важливими документами. Журналісти The Times ознайомилися з цими документами, які знайшли під час обшуку полонених. Згідно з ними, у полон потрапив 33-річний китаєць із провінції Хенань. Він підписав річний контракт на службу в російській армії.

Крім того, росіяни спланували потрапляння китайців в український полон. За словами майора запасу НГУ Олексія Гетьмана, це може бути такою своєрідною відповіддю на заяви президента США Дональда Трампа про те, що він буде тиснути на Росію, якщо та не погоджуватиметься на переговори.

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