За словами військового, така співпраця є небезпечною для військ США в регіоні.

Головнокомандувач збройних сил США в Тихоокеанському регіоні Семюел Папаро заявив, що військова допомога, яку Китай та КНДР надають Росії у війні проти України, загрожує його регіону, адже Москва надає критично важливу підтримку обом країнам у відповідь. Про це він сказав у Сенатському комітеті з питань збройних сил, передає The Guardian.

За його словами, Китай надав Росії 70% верстатів і 90% застарілих мікросхем, аби допомогти Москві "відновити свою військову машину".

В обмін на це, як зазначив Папаро, Китай отримує допомогу в технологіях, які зроблять його підводні човни більш тихими, а також іншу підтримку.

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"Сенатори натиснули на Папаро і генерала Ксав'єра Брансона, командувача американськими силами в Кореї, щодо просування Китаю в регіоні, в тому числі щодо загроз Тайваню. Вони також поставили питання про військову присутність США в Південній Кореї і про те, чи слід захищати її від скорочення особового складу", - зазначили у виданні.

Водночас обидва командувачі заявили, що теперішні американські сили в Південній Кореї та в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні мають вирішальне значення як для дипломатії в регіоні, так і для нацбезпеки США, адже зв'язки між РФ та Китаєм зростають. Відомо, що США розмістили 28 500 військовослужбовців у Південній Кореї.

Папаро додав, що КНДР відправляє до Росії "тисячі, можливо, сотні тисяч артилерійських снарядів" і тисячі ракет малої дальності. Він зазначив, що у відповідь Північна Корея має отримати від РФ протиповітряну оборону та зенітно-ракетні комплекси.

"Це трансакційний симбіоз, де кожна держава використовує слабкість іншої держави для взаємної вигоди", - пояснив військовий.

Своєю чергою Брансон наголосив, що Північна Корея показала здатність відправляти боєприпаси та війська до РФ, одночасно просуваючи розвиток власного військового потенціалу, серед якого й гіперзвукова зброя. Він додав, що КНДР "може похвалитися оснащеними російським обладнанням, посиленими і модернізованими збройними силами чисельністю понад 1,3 мільйона осіб".

За словами Папаро, зусилля Північної Кореї з розробки сучасної ядерної зброї та балістичних ракет "становлять пряму загрозу для нашої батьківщини і наших союзників".

"Північна Корея також відправила тисячі солдатів воювати з росіянами проти України. А український президент Володимир Зеленський заявив у середу, що Росія активно вербує громадян Китаю для участі у війні в Україні. За його словами, понад 150 таких найманців вже беруть участь у бойових діях з відома Пекіна. Китай назвав ці звинувачення "безвідповідальними"", - нагадали у The Guardian.

Китайські військові на війні в Україні - що відомо

Раніше стало відомо, що РФ вербує китайців на війну пропагандистськими відео. У таких роликах акцент робиться на бонусах за підписання контракту в розмірі від 60 000 до 200 000 юанів (8 000-27 000 доларів) та щомісячній зарплаті близько 18 000 юанів (2500 доларів).

Водночас видання The Economist описало, чому китайські солдати воюють в Україні. За словами журналістів, їхня присутність не є дивною, адже китайські бійці по обидва боки конфлікту регулярно викладають у соцмережі відео про свої дії на фронті. Зокрема ті китайці, які воюють за РФ, кажуть, що "шукають гострих відчуттів" і "високих заробітків", йдучи на фронт.

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