Російсько-український воєнний конфлікт порушує право на життя, зазначила омбудсмен.

Внаслідок агресії РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 3 000 дітей отримали поранення.

Про це у своєму Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Мала честь зустрітися зі спеціальним представником Європейського Союзу з прав людини Імоном Гілмором, з яким обговорили додержання прав дітей, забезпечення гендерної рівності, права національних та сексуальних меншин. Відзначила, що тривалий російсько-український воєнний конфлікт порушує основоположне право – на життя. Внаслідок агресії РФ 158 дітей вже загинуло, понад 3000 – поранено", – написала вона.

Читайте такожНазвано ім'я загиблого на Донбасі військового – його не включили до зведення (фото)Денісова також наголосила, що окупаційні адміністрації ТОТ України позбавляють дітей права на навчання рідною мовою, вільне пересування та здобуття освіти.

Нагадаємо, РФ у 2014 році зважилася на агресію проти України – захопила Крим та почала розхитувати ситуацію на частині Донбасу.

Влада Росії підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР", а також ввела свої війська на частину сходу нашої держави.

Раніше стало відомо, що упродовж 2020 року на Донбасі загинули 49 українських військовослужбовців.

Автор: Наталія Хаджі