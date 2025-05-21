До теперішнього часу відомо про одного потерпілого, у місті виникли пожежі.

У Сумах під час нічного нальоту російські "шахеди" вдарили по двох підприємствах, унаслідок чого там виникли пожежі.

Про це рано вранці повідомив мер міста Артем Кобзар. За його даними, по одному підприємству вдарили п'ять дронів, по іншому - два. Кобзар зазначив, що на місці прильотів працюють усі необхідні служби.

У Сумській обласній адміністрації додали, що внаслідок удару дронів, пошкоджено лінії електропередач. За даними голови Сумської ОДА Олега Григорова, до теперішнього часу вже відомо про одного постраждалого.

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Як деталізував голова Сумської ДВА Серей Кривошеєнко, частина міста залишилася без світла, зокрема об'єкти водопостачання.

"Проводяться аварійно-відновлювальні роботи з електропостачання. Об'єкти критичної інфраструктури переводяться на генератори", - повідомив він.

Удари по Сумам

Потужний удар по місту окупанти завдали у Вербну неділю, 13 квітня. Тоді РФ вдарила двома балістичними ракетами по центру міста, де якраз було велелюдно.

Унаслідок цього удару загинули понад 30 осіб, зокрема двоє дітей, ще 129 осіб постраждали, серед них 17 дітей.

А 15 квітня Сили оборони України вразили ППД 448-ї ракетної бригади армії РФ на Курщині, яка 13 квітня завдала ракетного удару по Сумах.

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