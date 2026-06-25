'Такого ще ніколи не було': у Криму визнали проблеми з пальним та світлом

За словами так званого голови Криму, найскладнішою є ситуація із пальним.

Наразі Крим переживає один із найскладніших періодів за час російської окупації, визнав призначений Росією голова Криму Сергій Аксьонов. У своєму Telegram-каналі він опублікував звернення до жителів півострова, в якому заявив про проблеми з пальним та електропостачанням.

Аксьонов заявив, що Крим переживає "непростий час". З його словами, найскладнішою наразі є ситуація із забезпеченням пального.

"Ситуація з пальним є найскладнішою. Заходів, які сьогодні вживаються, зокрема за дорученням президента, достатньо, щоб вирішити це питання. Але коли саме це станеться, зараз точно сказати не можу", – заявив Аксьонов.

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При цьому він визнав, що через атаки безпілотників окупаційна влада не може забезпечити дотримання графіків відключення електроенергії.

"З огляду на атаки ворожих безпілотників неможливо дотриматися всіх графіків, які б задовольнили всіх", – сказав він.

Окремо Аксьонов запевнив у нібито відсутності дефіциту продовольства та медикаментів. При цьому він не став розкривати подробиці роботи окупаційної влади у цьому напрямку.

Так званий голова Криму закликав людей не довіряти повідомленням про ситуацію в Криму та орієнтуватися виключно на "офіційні джерела інформації".

Наприкінці свого звернення він визнав, що нинішня ситуація є безпрецедентною для окупованого півострова.

"Ситуація непроста, такого ще ніколи не було", - висловився Аксьонов.

Більше про ситуацію в Криму

Раніше у BBC розповіли, як блокада змінює життя Криму. Зазначалося, що на півострові фіксують перебої з електропостачанням, які накладаються на вже наявний дефіцит пального.

Ще до припинення продажів пального мешканці повідомляли про його значне зростання у ціні. Після погіршення ситуації з пальним люди почали спустошувати полиці магазинів.

Також видання The Washington Post писало про те, як Крим перетворюється на острів. Журналісти описали, як удари ЗСУ по логістиці російських військових змінюють життя жителів півострова та туристів.

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