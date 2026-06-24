Вже не привід для гордості: Крим стає для РФ катастрофою, - The Economist

Росіяни не в змозі захистити Крим, з якого і почали війну 12 років тому.

Росіянам стає дедалі складніше підтримувати ілюзію мирного життя в окупованому Криму на тлі регулярних українських ударів по військовій та транспортній інфраструктурі півострова. Як пише The Economist, атаки безпілотників призводять до перебоїв із постачанням товарів, відключень електроенергії та обмежень на продаж пального, а серед місцевих жителів зростає відчуття вразливості й виснаження від війни.

Автори публікації зазначають, що більша частина Криму нині перетворилася на зону бойових дій. Винятком залишається Ялта, захищена горами та позбавлена значущих військових об’єктів. Водночас в інших районах регулярно зазнають ударів військові частини, залізничні вузли, енергетичні об’єкти та інша інфраструктура.

У ніч на 20 червня українські безпілотники пошкодили лінії електропередач, атакували нафтовий термінал у Керчі та завдали удару по порому, який перевозив вантажі. Після серії подібних атак поромне сполучення було припинене. Це стало серйозним ударом по логістиці півострова, який дедалі більше залежить від сухопутного коридору через окуповані райони Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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На тлі проблем із постачанням почастішали відключення електроенергії. 21 червня керівництво окупованого Криму оголосило про тимчасове припинення продажу пального на автозаправках. Аналогічні обмеження були запроваджені й у Севастополі.

Оглядачі наголошують, що Крим має особливе значення для Росії як військова база та символ російської могутності після анексії 2014 року. Саме тому нинішні удари мають не лише військовий, а й політичний ефект. Попри це російська влада та державні медіа переважно уникають публічного обговорення останніх атак.

Натомість місцеві жителі дедалі частіше говорять про втрату довіри до здатності держави забезпечити безпеку. Одна з мешканок, кримська татарка, розповіла журналістам про реакцію свого 14-річного сина на постійні обстріли. За її словами, хлопець хоче виїхати з Криму, однак родина не планує залишати півострів. "Це наша єдина батьківщина", - сказала жінка.

Як зазначається у публікації, якщо раніше частина населення пов’язувала з анексією надії на економічний розвиток, то тепер настрої змінилися.

"Люди більше не бачать жодних перспектив на майбутнє", - зізнався мешканець Севастополя Микола Честяков. За його словами, заможні кримчани намагаються купувати нерухомість в інших регіонах Росії та вивозити туди свої родини.

Як зазначають автор публікації, серед населення переважають втома та прагнення до нормального життя.

"Нам не потрібні жодні грандіозні амбіції, нам не потрібен хтось, хто намагається щось покращити. Ми просто хочемо, щоб сонце сходило вранці, щоб туристи приїжджали влітку. Ми так втомилися від усього іншого", – сказала Тетяна, екскурсовод у Феодосії.

Ситуація в Криму: останні новини

Як писав УНІАН, знищення мосту через Північнокримський канал суттєво ускладнило логістичне забезпечення російських військ, які активно використовували цей напрямок для перевезення техніки та матеріалів.

Експерт Вадим Кушніков наголосив, що це зменшить постачання військових вантажів і паливно-мастильних матеріалів, сприяючи ізоляції регіону. Водночас Кримський міст залишається важливим логістичним шляхом для ворога, тому він і надалі є пріоритетною ціллю для ударів.

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