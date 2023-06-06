Українські військові підтвердили, що теракт на Каховській ГЕС, який вчили росіяни, провокує підвищення мінної небезпеки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Одесі заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"Мінна небезпека буде вкрай високою, тому зона узбережжя, в тому числі правого, закриті для відвідування. Підйом води провокує прибуття мін з лівого берега. Та, крім того, не для кого не секрет, що запобігаючи висадці диверсійних груп, з нашого боку теж відбувалося мінування. Так, такий підйом води може спровокувати підвищення мінної небезпеки навіть власними мінами", - розповіла Гуменюк.
Нагадаємо, сьогодні після підриву загарбниками Каховської ГЕС потік води з прорваної дамби однойменного водосховища почав нести російські протитанкові міни, які противник раніше встановив на лівобережжі. Вже мають місце випадки вибуху "плавучих" боєприпасів.
Підрив Каховської дамби - актуальні новини
У Головному управлінні розвідки України заявили, що мають докази, що окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Водночас в "Укргідроенерго" заявили, що Каховська дамба не підлягає відновленню.
У НАЕК "Енергоатом" зазначили, що підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контролюється.
МАГАТЕ заявило, що в результаті підриву російськими окупантами Каховської ГЕС немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції.