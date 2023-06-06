При цьому зазначається, що детонування можливо мінами обох сторін.

Українські військові підтвердили, що теракт на Каховській ГЕС, який вчили росіяни, провокує підвищення мінної небезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Одесі заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Мінна небезпека буде вкрай високою, тому зона узбережжя, в тому числі правого, закриті для відвідування. Підйом води провокує прибуття мін з лівого берега. Та, крім того, не для кого не секрет, що запобігаючи висадці диверсійних груп, з нашого боку теж відбувалося мінування. Так, такий підйом води може спровокувати підвищення мінної небезпеки навіть власними мінами", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні після підриву загарбниками Каховської ГЕС потік води з прорваної дамби однойменного водосховища почав нести російські протитанкові міни, які противник раніше встановив на лівобережжі. Вже мають місце випадки вибуху "плавучих" боєприпасів.

Підрив Каховської дамби - актуальні новини

У Головному управлінні розвідки України заявили, що мають докази, що окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Водночас в "Укргідроенерго" заявили, що Каховська дамба не підлягає відновленню.

У НАЕК "Енергоатом" зазначили, що підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контролюється.

МАГАТЕ заявило, що в результаті підриву російськими окупантами Каховської ГЕС немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції.

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