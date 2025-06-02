The Telegraph про удари по авіабазах РФ: Трамп помилився, що 'Україна не має карт'

Україна завдала масштабного удару безпілотниками по п’яти аеродромах Росії, збентеживши і Путіна, і Трампа.

Президент США Дональд Трамп неодноразово стверджував, що у України "немає карт у цій війні". Проте 1 червня Київ провів таємну операцію, яка може перекроїти баланс сил, пише The Telegraph.

В рамках цієї операції українські спецслужби контрабандою доставили понад 150 безпілотників FPV у прихованих відсіках на дахах транспортних контейнерів. Після прибуття до місця призначення безпілотники були запущені і вразили щонайменше п’ять аеродромів глибоко в російському тилу, знищивши десятки важких бомбардувальників радянської епохи, здатних нести ядерну зброю.

Як пише видання, 150 дронів з вибухівкою непомітно прибули в РФ. Їх не помітила розгалужена система контррозвідувальних органів Росії.

Відео дня

Одним натисканням кнопки контейнери відкривалися, і рій безпілотників атакував цілі — ряди російських бомбардувальників, які стояли заправлені і готові до зльоту.

Час операції був вибраний не випадково. Видання пише:

"З української точки зору, час для цієї кінетичної таємної операції був ідеальним".

Операцію здійснили напередодні мирних переговорів у Стамбулі. Росіяни полетіли в Туреччину, попри небажання Москви йти на припинення вогню.

Трамп "роздратований тим, що раптово "божевільний" Путін не припинить війну як "особисту послугу" йому, і втомлюється займатися безглуздою дипломатією". Водночас президент США не зробив заяв про додаткову військову допомогу Україні, яка потребує протиракетної оборони, реактивної артилерії GMLRS і боєприпасів для гаубиць.

Україна продовжує наносити удари по російських військах на їхній території, "завдаючи ударів по своєму противнику на нібито неприступній землі та знищуючи значний відсоток його незамінного бомбардувального флоту".

CBS News і Axios повідомили, що Київ не попереджав адміністрацію Трампа про цю операцію, яка готувалася близько 18 місяців.

Загалом операція надала Україні "вкрай необхідне піднесення морального духу", поки війна перейшла у тривалу фазу виснаження. Вона також може посилити підтримку України серед проукраїнських республіканців США, які дедалі більше стурбовані невизначеністю адміністрації Трампа. Видання додає:

"Ця операція продемонструвала, що Україна все ще перебуває у боротьбі, які б похмурі заяви не лунали з Білого дому".

При цьому зазначається, що "витівки України з дронів збентежили Трампа, а також Путіна". За словами джерел, "Тулсі Габбард, директор національної розвідки Трампа, розглядає можливість заміни щоденних брифінгів президента відеофрагментами, подібними до тих, що веде Fox News, у відчайдушній спробі змусити головнокомандувача дотримуватися своїх повноважень щодо національної безпеки".

"Павутина" СБУ - що відомо про операцію

Як повідомляв УНІАН, операція "Павутина" — це таємна українська військова акція, під час якої понад 150 безпілотників FPV було таємно провезено в Росію та використано для ударів по п’яти аеродромах глибоко всередині російської території.

В результаті було вражено щонайменше вісім радянських важких бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю. Операція тривала близько 18 місяців, її мета — послабити бойовий потенціал Росії та підняти моральний дух України. Її провели без попереднього повідомлення США.

Вас також можуть зацікавити новини: