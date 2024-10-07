За словами Тимочка, відповідна інформація крім збільшення ударів по цих напрямках ворожої авіації, безпілотників нічого доброго не приносить.

Обороні укріплення у Дніпропетровській області не є чимось унікальним, а озвучення інформації про укріплення тої чи іншої ділянки працює на ворога, оскільки він адаптує відразу свою тактику атак. На цьому наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

"Всюди в тій чи іншій мірі вибудовані що в полях, що в передмістях оборонні фортифікаційні споруди, вириті окопи. Я не скажу, що це якась унікальна ситуація, про яку згадав (OSINT-аналітик). І взагалі, проти весь лемент наших політиків, депутатів, які конче хочуть десь приїхати на якісь окопи, показати і сфотографувати себе не фортифікаціях, тему розташування потужностей фортифікацій я би завжди залишав за межами уваги. Бо тільки з’являється така інформація, ворог зразу починає під це адаптовувати свої тактики, стратегії", - прокоментував Тимочко.

За його словами, відповідна інформація крім збільшення ударів по цих напрямках ворожої авіації, безпілотників нічого доброго не приносить. Він додав:

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"З однієї сторони, ми, звичайно, можемо обговорювати це для заспокоєння суспільства, розказувати, що ось так і так вибудовується лінія на такій-то протяжності".

На його переконання, "казати, особливо іноземцям вказувати, про конкретне розташування на мапі з визначенням координат - така собі історія".

"Можливо для цивільних це виступатиме запорукою якогось спокою. Але вони почули і забули. А ворог не забуває, він починає цей напрямок додатково нарощувати ударні сили", - підкреслив Тимочко.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ тиждень тому вийшли з Вугледару на Донеччині, оборону якого тримали 2,5 роки.

За словами Тимочка, захоплення міста було для ворога не першочерговим завданням, це розглядалось як загальний наступ по лінії Вугледар-Курахове-Покровськ. І ворог буде намагатись поетапно рухатись у цьому напрямку в залежності від наявних ресурсів.

Голова Ради Сухопутних військ зауважив, що ворог після захоплення Вугледару може планувати наступ на Запорізькому напрямку і там вже спостерігається активізація в районі Старомайорська. Також росіяни можуть використовувати сили вугледарського напрямку для підсилення своїх військ в районі Покровська, або вибудовувати інші маршрути наступу.

Учора французький OSINT-аналітик Клемент Молін у мережі Х написав, що "інженерні війська почали будувати укріплення за Покровськом, а також перші - на шляху до Дніпра", говорячи про те, що ймовірно, українські Збройні сили почали готувати Дніпропетровську область до оборони.

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