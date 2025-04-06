Битва за Торецьк вже коштувала Росії 15 тисяч окупантів 'двохсотими', - капітан ЗСУ

Водночас загальні втрати ворога на цьому напрямку ще масштабніші.

Втрати російських окупантів у битві за Торецьк Донецької області перевищили 15 000 вбитими. Загальні втрати, враховуючи поранених, ще масштабніші. Про це в етері "Українського радіо" повідомив начальник відділення комунікації 100 ОМБр, капітан Сергій Хомінський.

Як зазначив офіцер, бригада перебуває на Торецькому напрямку із середини липня 2024 року. Битва за місто триває дев'ятий місяць.

"За цей час ворог зазнав без жодного перебільшення катастрофічних втрат у живій силі, кількість безповоротних втрат ворога перевищила 15 000 в Торецьку. Це ті окупанти, які були знищені. Якщо говорити про загальні втрати ворога на нашому напрямку за цей період, то це вже понад 50 000 особового складу. Кремлівські пропагандисти вже кілька разів оголошували про "освобождєніє Торецка", всі ми це добре пам'ятаємо. Було навіть кілька спроб десь на околицях Торецька вивісити брудну триколірну ганчірку, але всі ці спроби зазнали невдачі", - сказав Хомінський.

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Офіцер зазначив, що у Торецьку тривають запеклі вуличні бої, контакт може бути дуже близьким. Хомінський пригадав, що бували ситуації, коли у будівлі українські та ворожі позиції розділяв лише коридор. Ви розумієте, наскільки це близький контакт, наскільки це запеклі бої. Він додав, що безпрецедентна битва за Торецьк можлива завдяки героїзму українських воїнів.

"Але, найперше, це піхота. Те, що робить зараз наша піхота в Торецьку, можливо, світова воєнна історія прецедентів не мала. Щоб ви розуміли, часто змінювати особовий склад на позиціях у Торецьку немає можливості. Бо заїзд на позиції, виїзд із позиції – це смертельна небезпека. І от у нас були випадки, коли конкретний боєць на позиціях перебував 77 днів. Повернувся, відпочив, знову зайшов на позиції. Були випадки, коли бійці на позиціях в Торецьку перебували і понад 100 днів. Це понад три місяці. Сказати, що це героїзм – це не сказати нічого. Це просто люди-титани, нашу бригаду давно називають "Сталевою соткою". Ви розумієте, чому так", - сказав офіцер.

Хомінський пояснив, що Торецьк відкриває росіянам шлях на Костянтинівку - одне із чотирьох міст великого поясу: Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Костянтинівці вже дуже серйозно дістається, адже місто катастрофічно потерпає від обстрілів.

"Якщо до Краматорська, до Слов'янська долітають КАБи і більш далекобійні речі, то Костянтинівка страждає вже в рази сильніше. Сьогодні Костянтинівка, на жаль, дуже і дуже серйозно страждає. Не говорячи вже про Торецьк. Це вже не руїни, це вже залишки руїн", - додав він.

Війна в Україні - новини

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