Два російські взводи зазнали критичних втрат через брак обладнання для розмінування.

Українці контратакують навколо Торецька, і російські командири намагаються запобігти просуванню ЗСУ в цьому районі. Однак штурмова група росіян, яка намагалася атакувати цього тижня біля Андріївки, зазнала нищівної поразки, потрапивши в "криваву засідку" - і все через дефіцит ключового обладнання.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, хоча у групи був повний комплект бронетехніки, проте, очевидно, не було достатньої кількості обладнання для розмінування, що і прирекло її на невдачу.

Як зазначалося в листопадовій статті для інформаційного бюлетеня Командування з підготовки та доктрини армії США, Україна перевершила Афганістан і Сирію, ставши найбільш замінованою країною на Землі. І якщо російські міни стали головною причиною того, що контрнаступ України влітку 2023 року в кінцевому підсумку застопорився, то зараз уже українські міни є основною причиною того, що російські наступи досягають лише обмеженого прогресу і при цьому неймовірною ціною.

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"Українські сили... прагнуть передбачити маршрути, які будуть використовуватися для атак щодня, і встановлювати протипіхотні та протитанкові міни та готувати вогонь для ураження російських військ до того, як вони вступлять у бій з [українськими] позиціями", - йдеться в дослідженні для Королівського інституту об'єднаних оборонних досліджень у Лондоні.

Як зазначає Акс, російська штурмова група з достатньою підтримкою техніки для розмінування і часом для її використання може атакувати прямо через можливе мінне поле. Однак у штурмової групи без такої підтримки не буде іншого вибору, окрім як передбачити, куди, за очікуваннями українців, можуть попрямувати російські штурмові групи, і вибрати інший маршрут.

Саме це і сталося біля Андріївки. "Імовірно, у загарбників не було достатньої кількості техніки з мінними тралами, і вони не могли пересуватися замінованими полями, тому вони рухалися групою по одній асфальтованій дорозі",- пише Militarnyi.

У результаті штурмова група, що рухалася скупчено і передбачувано, стала легкою мішенню для українських безпілотників і касетних снарядів. Загалом у штурмовій групі було близько двох взводів військ і техніки, за даними Генштабу ЗСУ, і принаймні один взвод було знищено. Українська розвідка нарахувала сім знищених і п'ять пошкоджених машин, а також 18 убитих росіян і сім поранених.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у медіа та серед експертів поширюється думка про підготовку Росією нового масштабного наступу.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська розширюють свій плацдарм на північний схід від Лиману в рамках взаємопідсилюючих зусиль зі створення умов для захоплення Борової та Лиману найближчими місяцями.

Водночас генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що в росіян не вистачить сил вести наступ усією лінією фронту, але певне "промацування" вони все ж таки почнуть приблизно в середині квітня.

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