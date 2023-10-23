Під загрозою опинився південь країни.

Російські загарбники вдруге за ніч випустили в бік Україні ударні безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram.

Вони повідомили, що загроза дронів існує для Затоки Одеської області, а також Миколаївської та Херсонської області. Крім того, мешканців Запорізької та Дніпропетровської областей повідомили про ракетну загрозу.

Наразі повітряна тривога, крім зазначених областей, також лунає у Чернігівській, Сумській та Донецькій областях.

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Оновлено о 01:40: Для Чернігівщини, Сумщини та Донеччини пролунав відбій.

Російські атаки по Україні: останні новини

Нагдаємо, що ввечері окупаційні війська здійснили атаку по українських містах, застосувавши ударні дрони. Повідомлялося про безпілотні літальні апарати у Київській та Харківській областях.

У військовій адміністрації зазначали, що на підступах до столиці працювала українська протиповітряна оборона. Про наслідки атаки поки не повідомлялося.

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