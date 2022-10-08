За його словами, мобілізованих ніхто не чекає, адже вони непідготовлені.

Російський окупант поскаржився, що мобілізовані росіяни швидко повертаються додому, щоправда пораненими, або в гробах.

Про це свідчить нове аудіоперехоплення, опубліковане Головним управлінням розвідки.

"Тут кожен день 300, 200, нах*й. Тільки й чуєш, нах*й. Тільки, бл*дь, з людиною познайомився - вже, нах*й, або 300, або 200, бл*дь", - сказав окупант. Відео дня

За його словами, деякі окупанти намагалися "відкосити" від участі у бойових діях. Однак в РФ їх не відправляють, а лише перепрофільовують з піхоти в артилерію.

Дружина запитала, чи відправляють у в'язницю загарбників, які відмовляються воювати. Він зауважив, що не знає.

Водночас командування забороняє окупантам користуватися мобільними телефонами. Після дзвінків рідним по позиціях росіян відразу ж "прилітає".

Загарбник додав, що "мобіків" ніхто не чекає, адже це непідготовлене "гарматне м'ясо", якому просто накажуть "йти в наступ".

Дружина: Ну, ти хоч когось там завалив?

Окупант: Не знаю.

Дружина: І що, в окопах спите, так?

Окупант: Ну, звісно, в окопі, нах*й. Чим глибше, тим краще.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосити про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі.

6 жовтня спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу завищив дані по вже мобілізованим росіянам, назвавши цифру 200 тисяч. Насправді мобілізовано понад 100 тисяч осіб.

У тимчасово окупованому Севастополі під російську мобілізацію потрапити водії швидкої допомоги та трактористи.

У самій же Росії тисячі чоловіків вирішили втекти від мораторію, виїхавши в сусідні країни. Зокрема, в Фінляндія, Грузію, Вірменію, Казахстан, Монголію. З 30 Вересня Фінляндія закрила кордони для росіян, що біжать від мобілізації, а на кордоні з Грузією, де скупчилися черги, Росія розгорнула пункт мобілізації людей з черги на виїзд з країни.

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