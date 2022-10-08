В РФ місцеві органи влади деяких районів намагаються виконати мобілізаційний план за рахунок безробітних, зазначили у Генштабі ЗСУ.

У Луганській області до лікарні доправили близько 300 поранених з числа ув'язнених, які воювали на боці російських окупантів.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 06:00 Генерального штабу Збройних сил України.

"У Луганській області до місцевої лікарні у Новосвітлівці доправлено близько 300 поранених осіб із числа ув'язнених, які погодились воювати на території Україні", - мовиться у дописі.

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У Генштабі нагадали, що для того, щоб і надалі підтримувати збройну агресію проти України, у Росії триває мобілізація.

"Місцеві органи влади деяких районів намагаються виконати її план за рахунок безробітних чоловіків призовного віку, тим самим вирішити внутрішню проблему", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація в Росії 2022 - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони країни Сергій Шойгу озвучив плани мобілізувати близько 300 тис. осіб.

За даними української розвідки, мобілізованим особам у Росії не вистачає військової форми, спальних місць та вбиралень.

Раніше РФ проводила приховану мобілізацію. На початку серпня ЗМІ писали, що власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше її називали ПВК "Вагнера") Євген Пригожин особисто вербував в'язнів у російських колоніях для участі у війні з Україною.

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