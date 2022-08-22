На чергуванні перебувають 5 ракетоносіїв та великий десантний корабель.

У Чорному морі ворог збільшив свою присутність та тримає напоготові понад 30 ракет типу "Калібр".

Про це на брифінгу повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що угруповання РФ в морі збільшилось – зараз на чергуванні перебувають 5 ракетоносіїв, споряджених понад 30 ракетами "Калібр", та великий десантний корабель.

"Зокрема, напередодні саме такі 5 ракет були використані ворогом під час удару по агропідприємству на Одещині", - сказала Гуменюк.

За її словами, імовірність посилення ворожих атак та ракетних ударів надвисока саме з нагоди Дня Незалежності України, оскільки ворог тяжіє до сакральних дат. Вона додала, що така тактика типова для армії РФ.

Як повідомляв УНІАН, вночі 21 серпня ворог завдав по Одеської області ракетного удару, сталося потрапляння в зерносховище з пшеницею. Пошкоджень також зазнали житлові будинки.

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