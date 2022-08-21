На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Російські війська атакували Одеську область п’ятьма ракетами, дві – вдалося перехопити силами ППО.

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Решта ракет влучила по сільськогосподарському підприємству, зокрема – по зерносховищу.

"Одещина. Ворожа атака 5 ракетами. Вночі завдали ракетного удару. Дві збито над морем. Три влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств Одеського району. Є влучання в зерносховище", - написав він.

Постраждалих немає. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Раніше повітряне командування "Південь" звітувало про збиття двох крилатих ракет типу "Калібр" над морем, які РФ випустила по Одесі з акваторії Чорного моря.

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