Біля кордонів України з боку Білорусі і Придністров’я критичного накопичення військ РФ не відбулося.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко не виключає можливого вторгнення російських військ на підконтрольну Україні територію з боку окупованого Криму, попри заяви Кремля про відведення.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

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Дейнеко зазначив, що Україна не може знати стратегічні військово-політичні наміри Росії, а лише констатувати факти щодо зосередження у тому чи іншому місці певних угрупувань ЗС РФ.

«Чисто теоретично така можливість існує, це угрупування може почати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму. Відведення почалось. Та до цього було й нарощення тих сил, які вже були. Ви ж розумієте, що не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, таку кількість зброї і військової техніки», – сказав глава прикордонників.

При цьому Дейнеко наразі не підтверджує загрозу Україні з інших напрямків, зокрема Білорусі та Придністров’я.

«Критичного накопичення там не відбувалося», – додав він.

Раніше Сергій Дейнеко підтвердив часткове виведення військ з території окупованого Криму, однак зауважив, що відведення російських військових від східного кордону України у Воронезькій області не спостерігається.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

22 квітня Росія заявила, що починає відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що"всі поставлені цілі досягнуті".

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Автор: Яна Ставська