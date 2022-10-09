Це тіла цивільних та військових.

Поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання у звільненому від окупантів Лимані.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що розкопки тривають на двох локаціях. За попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв є діти.

"Інформацію про масове захоронення в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми. На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші – безіменні. Проте в кожному випадку поліція відбирає біологічні зразки та призначає експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті. Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки. На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою. У перші дні було піднято 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ", - мовиться у повідомленні.

Ексгумація триває в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Загалом, як поінформували в Нацполіції, з 29 вересня виявили у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців. За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями. Так, за попередньою інформацією, росіяни розстріляли чоловіка в Святогірську.

Днями у Святогірську відбулося перезахоронення 21 людини, котрі загинули під час окупації та були поховані у дворах будинків. Особу всіх встановлено, а їхні рідні мали змогу проститися з ними.

Звільнення Лимана

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня стало відомо, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

2 жовтня Лиман повністю було зачищено від російських військ.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 6 жовтня розповів, що у деокупованих Збройними силами України Святогірській та Лиманській територіальних громадах тривають не тільки стабілізаційні заходи, але й проводяться роботи по відновленню життєдіяльності населених пунктів.

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