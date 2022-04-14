За словами міністра внутрішніх справ, окупанти кинули полонених військових у підземелля без світла і зв'язку, а потім вивезли до РФ та Білорусі.

Тривають перемовини про обмін 169 військовослужбовців Нацгвардії, яких російські окупанти взяли в полон на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, про це розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Чорнобиль - це трагічна сторінка нашої історії. Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії", - зазначив він.

За словами Монастирського, сьогодні частина полонених перебуває на території Білорусі, частина - в Росії.

"Ми були на місці, де їх утримували. Це підземелля без світла, без можливості нормально спілкуватися. У них забрали всі засоби зв'язку, коли вони перебували там. І потім їх вивезли", - розповів він.

Міністр додав, що наразі про долю нацгвардійців йому нічого не відомо.

"Ведуться перемовини про їхній обмін. Але ми розуміємо, що це буде, можливо, лише після закінчення активної фази бойових дій", - зауважив Монастирський.

Захоплення ЧАЕС: що відбувалося

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну надійшла інформація про захоплення російськими військовими Чорнобильської атомної електростанції.

9 березня внаслідок бойових дій електростанція перестала отримувати зовнішнє живлення, необхідне для безпечного зберігання відпрацьованого палива. Увімкнулися аварійні дизельні електрогенератори. Міжнародне агентство з атомної енергії втратило зв'язок з моніторинговими системами гарантій на ЧАЕС. Кілька разів зовнішнє живлення відновлювали працівники "Укренерго", проте окупанти знову його обривали.

Після понад трьох тижнів, ввечері 20 березня, вдалося провести часткову ротацію персоналу.

31 березня Державне агентство України з управління Зоною відчуження повідомило, що російські війська повністю вийшли з території Чорнобильської АЕС. Перед відходом окупанти мародерствували на ЧАЕС: вкрали, зокрема, чайники, кавоварки та комп'ютери. Крім того, вони забрали з собою групу полонених нацгвардійців.

2 квітня оперативний персонал ЧАЕС підняв над станцією український прапор.

Прес-служба "Енергоатома" із посиланням на слова дружини одного з полонених повідомляла, що вивезені окупантами бійці Національної гвардії України можуть перебувати в Росії та Білорусі.

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