Росія намагається підтримувати рівень укомплектування своїх військ безпосередньо на лінії зіткнення приблизно на 90-95%.

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький РФ заявив, що Росія здатна щоденно призивати 1000-1200 осіб і більшість із них йдуть на поповнення втрат.

Так він прокоментував те, як довго країна-агресор здатна підтримувати "м'ясні штурми" незважаючи на втрати.

"Взагалі Росія намагається підтримувати рівень укомплектування своїх військ безпосередньо на лінії зіткнення приблизно на 90-95%, аби зберігати темп наступу. На жаль, їхній мобілізаційний ресурс і на сьогоднішній день РФ справляється з другою хвилею мобілізації", - розповів він на заході "Україна та світ попереду".

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Мобілізація в РФ - деталі

Наприкінці жовтня в українській розвідці повідомляли, що країна-агресор щомісяця мобілізує понад 20 тисяч осіб. Юсов зазначив, що командування агресора широко практикує "примусове підписання контракту" із колишніми військовослужбовцями.

В свою чергу експерт Олександр Мусієнко стверджує, що зараз РФ щомісяця вербує в армію від 10 до 15 тисяч осіб, хоча офіційно про активну мобілізацію не оголошує.

Замість оголошення нової хвилі мобілізації російська влада збирається поповнювати ряди військових за рахунок контрактників, яких у 2024 році планують набрати 400 тисяч. Про це пише журналістка Фаріда Рустамова з посиланням на власні джерела.

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