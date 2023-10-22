Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що командування агресора широко практикує "примусове підписання контракту" із колишніми військовослужбовцями.

На сьогодні в Росії для продовження війни проти України щомісяця мобілізують понад 20 тисяч осіб.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Еспресо, зазначивши, що мобілізація строковиків планово триває, проте цього агресору явно замало.

"Понад 20 тисяч на місяць продовжують залучатись в різний спосіб. Це рекрутинг і серед ув'язнених, і серед боржників, якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців там мова не йде. Мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють", - зазначив він.

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Юсов зазначив, що командування агресора широко практикує "примусове підписання контракту" із колишніми військовослужбовцями.

"Начебто викликають на звірку у військкомат, кладуть контракт і в принципі назад людина не виходить, бо інакше погрожують вже якимось кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в життіі", - пояснив Юсов, зазначивши, що про жодну мотивацію не йдеться.

"Це банальне бажання заробити. Ну, зрештою, ті самі пральні машинки і холодильники: ми всі бачили мікрохвильовки, які крадуть росіяни в українців", - додав Юсов, зазначивши при цьому, що Кремль віддає перевагу прихованій мобілізації.

"Мобілізаційні заходи тривають, вони здебільшого носять прихований характер. Наразі не наважились на чергову хвилю публічної мобілізації, хоча такі рішення вже лежали на столі", сказав Юсов, зазначивши при цьому, що громадська думка в Росії нічого не варта, проте страх перед бунтом у кремлівських карликів є.

Мобілізація в Росії

19 вересня 2023 року стало відомо, що у Кремлі розглядають сценарій повноцінної мобілізації росіян на війну. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

У вересні 2023 року експерт пояснив, чому Путін ще не оголосив загальну мобілізацію. За словами військового експерта і майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, поки що в Росії прямої мобілізації не буде, тому що Путіну потрібні хоча б відносно демократичні вибори.

Станом на 27 вересня 2023 року загальні втрати окупантів склали близько 276 990 осіб, а також тисячі одиниць техніки.

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