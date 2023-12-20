Рекрутинг Міноборони проводитиме в тому числі серед боржників по аліментах.

Замість оголошення нової хвилі мобілізації російська влада збирається поповнювати ряди військових за рахунок контрактників, яких у 2024 році планують набрати 400 тисяч. Про це пише журналістка Фаріда Рустамова з посиланням на власні джерела.

Як повідомив їй високопоставлений співрозмовник, знайомий з планами військового керівництва, Москва вже розіслала регіонам план по контрактникам на наступний рік - він такий же, як був в 2023 році "або трохи менше", відзначило інше джерело Рустамової, яке "бере участь в нарадах в Кремлі".

Рекрутинг Міноборони проводитиме в тому числі серед боржників по аліментах, вказує журналістка. Як сказали їй її джерела, це пов'язано з тим, що в наступному році виконати план по набору контрактників чиновникам буде складніше: ті, хто хотів на війну, вже "закінчилися", а чоловікам, що залишилися, не цікаві ті зарплати, які пропонує Міноборони. Крім того, "вичерпуються" ресурси колоній, що постачали фронт ув'язненими.

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Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов зазначив, що "зараз чисельність Збройних сил 1,15 млн осіб, 490 000 набрали контрактників".

Картаполов додав, що збільшуватися чисельність Збройних сил до 1,5 млн буде за рахунок нових 350 000 контрактників, а "строковики - це як би константа". Цей хід повинен допомогти Володимиру Путіну обійтися без непопулярного рішення перед виборами 2024 року.

Мобілізація в РФ - деталі

Наприкінці жовтня в українській розвідці повідомляли, що країна-агресор щомісяця мобілізує понад 20 тисяч осіб.

Велика кількість експертів впевнена, що в Росії можуть почати тотальну мобілізацію після президентських виборів. Зараз Путін не готовий піти на це через ризики серйозного невдоволення в суспільстві.

Олександр Мусієнко стверджує, що зараз РФ щомісяця вербує в армію від 10 до 15 тисяч осіб, хоча офіційно про активну мобілізацію не оголошує.

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