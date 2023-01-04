Було уражене місце зосередження живої сили та військової техніки ворога.

В районі Токмака Запорізької області російські окупанти втратили близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими в результаті ударів Збройних сил України 3 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

Зазначається, що підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області.

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"Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими", - зазначили у Генштабі.

Удари ЗСУ по окупантах в Запорізькій області

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 4 січня, Генштаб ЗСУ повідомляв, що підтверджено було ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області. Було знищено два склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено два пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 російських військовослужбовців.

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