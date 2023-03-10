Тим часом окупаційні війська Росії не полишають спроб оточити Бахмут.

За минулу добу наші воїни відбили 102 атаки російських окупантів уздовж лінії фронту. Тим часом ворог не полишає спроб оточити Бахмут.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом минулої доби ворог обстріляв з артилерії Єліне Чернігівської області; Середина-Буда і Атинське - Сумської та Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ і Бологівка на Харківщині.

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На Куп'янському та Лиманському напрямках супротивник намагається покращити тактичне положення. Обстріляв, зокрема, сім населених пунктів у Харківській, три – в Луганській та один у Донецькій області.

У Генштабі також наголосили, що на Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Українські захисники відбили численні атаки в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках супротивник здійснив безуспішні наступальні дії неподалік Мар'їнки, Вугледару та ще 8 населених пунктів Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Водяне, Вугледар та ще 7 населених пунктів.

Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілів зазнали райони трьох населених пунктів Донецької області; восьми - Запорізької, а також Михайлівка та Херсон.

Водночас на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Також у Генштабі зазначили, РФ зберігає військову присутність на території Білорусі, проте формування наступальних угруповань не виявлено.

Водночас супротивник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області.

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Як повідомляв УНІАН, за словами речника Східного угруповання Збройних сил України Сергія Череватого, за минулу добу на Бахмутському напрямку фронту російські загарбники завдали 128 артилерійських ударів, відбулось 41 боєзіткнення. За його словами, зараз тактика російських військ - йти малими тактичними піхотними групами, в першу чергу, групами "Вагнера".

Череватий також наголосив, що заяви НАТО про те, що окупанти можуть найближчими днями захопити Бахмут, свідчать про недостатнє розуміння ситуації. На його думку це пов'язано з тим, що в НАТО більш звикли до стабілізаційних та миротворчих місій.

Тим часом військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що російські війська немають сил, щоб оточити ЗСУ у Бахмуті. Для цього окупантам знадобляться ще не менш як 30 БТГ. Однак усі ресурси зосереджені на штурмах міста - переважно північної частини

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