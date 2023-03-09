Було вбито 127 окупантів, 135 – поранено.

За добу на Бахмутському напрямку фронту російські загарбники завдали 128 артилерійських ударів, відбулось 41 боєзіткнення.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону. "Бахмут і далі є головним напрямком удару ворога. Тільки за добу по всій лінії Бахмутського фронту – Оріхове-Василівка, Дубове-Василівка, безпосередньо Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине – ворог завдавав ударів з різних типів артилерії. 128 ударів було загалом завдано по цьому напрямку, у районі Бахмута – 20 обстрілів", – розповів він.

Череватий додав, що на Бахмутському напрямку за добу відбулося 41 бойове зіткнення, 19 – у районі Бахмута. В результаті було вбито 127 ворогів, 135 – зазнало поранень різного ступеню.

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За словами речника, зараз тактика російських військ — йти малими тактичними піхотними групами, в першу чергу, групами "Вагнера".

"Вони (війська РФ – УНІАН) менше застосовують бронетехніку. Останнім часом ми спостерігаємо, що вони посилилися підрозділами повітряно-десантних і механізованих військ. Артилерійську підтримку їм надає регулярне військо", – зазначив речник.

Щодо дефіциту техніки в росіян, то, за словами Череватого, якщо на початку вторгнення у них була практично вся модернізована техніка, то зараз ворог застосовує навіть ті види, які були зняті з озброєння.

Ситуація на фронті

За оперативною інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 9 березня, Сили оборони України минулої доби відбили понад 110 атак російських загарбників уздовж усієї лінії фронту.

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