Речник ПС закликав дочекатися офіційних заяв.

У Повітряних Силах Збройних Сил України не можуть зараз підтвердити або спростувати інформацію про те, що Росія випустила по Україні ракету, яка була оснащена імітатором ядерної бойової частини.

Задачею Повітряних Сил є знищення цілей, а тип збитих ракет вже визначають спеціалісти, повідомив речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

"Чому і як вони це роблять? Версій є багато. Можливо, що дійсно і закінчується (запас ракет - УНІАН), а можливо запускають їх як хибні цілі. Питання є різні стосовно цього", - відзначив він.

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Ігнат не став підтверджувати чи спростувати факт використання російською армією такої ракети.

"Підтвердити цю інформацію мають відповідні органи, які збирають рештки ракет, їх же документують, складають як речові докази. Повинна бути озвучена заява людей, які за це відповідальні", - додав речник ПС.

Запуск ракети з імітатором ядерної боєголовки

Раніше видання Defense Express з посиланням на власні джерела повідомило, що 17 листопада над Києвом збили крилату ракету типу Х-55, яка була була оснащена імітатором ядерної бойової частини.

На думку експертів, це може свідчити про те, що у Росії закінчують крилаті ракети.

Також країна-агресор може намагатися створити ефект перевантаження української протиповітряної оборони.

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