Стало відомо, що "шукала" російська ракета в порту.

Військові розповіли, що особливість удару по порту на Одещині в тому, що ракета була радіолокаційною та судно її притягнуло. Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, вчора відбулося не перше влучання у цивільне судно ворожої ракети, зокрема в іноземне судно, особливо, на початку повномасштабного вторгнення - в березні-квітні 2022 року. Наприклад, на Миколаївщині під час ракетної атаки загинув моряк - громадянин Бангладеш. Водночас вчора вперше сталося влучання в судно саме таким типом ракети - Х-31п.

"Особливість якраз в тому, що це - протирадіолокаційна ракета. Вона була спрямована по узбережжю ймовірно з метою знищення або виявлення об'єктів протиповітряної оборони. В цей момент заходило судно в порт та влучання відбулось, виходячи з характеристики ракети. Радіолокаційна станція судна притягнула до себе цю небезпеку", - сказала Гуменюк.

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Вона також наголосила, що це не знімає відповідальності з ворога: випуск ракети по мирному об'єкту - це злочин проти людства.

За словами Гуменюк, процес заведення судна в порт розпочався заздалегідь, до сигналу протиповітряної тривоги, до того, як активізувалася ворожа авіація. "В той момент зупинити процес входу судна було вже неможливо", - підкреслила речниця.

Вона уточнила, що загинув громадянин України - лоцман, який працював у адміністрації морських портів. Влучання ракети відбулося в надбудову - корабельну рубку, де розташований капітанський місток. Саме там знаходився лоцман. Також поранення отримали троє іноземців - громадяни Філіппін. За даними Гуменюк, двоє отримали медичну допомогу та залишилася у складу екіпажу, третій чоловік - у лікарні. Їхній стан, за інформацією речниці, задовільний.

Вона додала, що судно зазнало суттєвих пошкоджень. Також Гуменюк зазначила, що судновласники знають за ризики, з якими можуть зіткнутися у певній акваторії Чорного моря. Тому вона вважає, що вчорашня подія не вплине критично на користування "морським коридором".

Удар росіян по цивільному судну в Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада російська армія вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини та влучила в іноземне судно, зокрема в надбудову цивільного судна (прапор Ліберії).

В результаті, три члени екіпажу - громадяни Філіппін - отримали поранення, один з них ушпиталений. Також загинув лоцман, та ще один працівник порту отримав поранення.

Зазначене судно повинно було транспортувати залізну руду до Китаю. Зараз розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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