У Волгоградській області зафіксовано пошкодження залізниці, яке призвело до обмеження руху поїздів.

У Пензенській області Росії зафіксовано удар безпілотниками по підприємству АТ "Радіозавод". Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (ЦПД при РНБО) Андрій Коваленко.

Він зазначив, що цей завод є важливим для військово-промислового комплексу Росії. Це підприємство спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв'язку для окупантів.

Коваленко поділився, що АТ "Радіозавод" займається виробництвом мобільних комплексів управління, систем автоматизованого бойового управління, радіостанцій для Сухопутних військ, Повітряно-десантних військ і Ракетних військ стратегічного призначення, а також модернізованих командно-штабних машин на базі бронетехніки.

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Крім того, відомо про атаку дронів у Волгоградській області. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що внаслідок атаки зафіксовано пошкодження залізниці, що призвело до обмеження руху поїздів у районі станції Тінгута.

Також в області виникла пожежа. Крім цього, Бочаров розповів, що у Волгоградській області є проблеми з газопостачанням.

Ба більше, вночі безпілотники атакували залізницю і ресурсну базу росіян у місті Сальськ Ростовської області. Коваленко поділився, що там розташований логістичний хаб для перекидання ресурсів, пального, боєприпасів та інших вантажів на фронт у Донецькій області, а також на південь в окупований Крим і Запорізьку область.

Удар по нафтобазі біля аеродрому Енгельс - що відомо

Нагадаємо, що 6 червня було атаковано паливну базу біля російського військового аеродрому Енгельс. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що удар завдали українські дрони.

На нафтобазі в Енгельсі зберігається паливо для авіабази стратегічних бомбардувальників, розташованої також в Енгельсі. Раніше цю нафтобазу українські безпілотники атакували на початку січня.

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